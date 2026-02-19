Bad Bunny получил главную роль в кино

Bad Bunny расширяет границы своей карьеры и готовится к первому крупному кинопроекту. Музыкант исполнит главную роль в исторической драме "Пуэрто-Рико", режиссером которой станет рэпер Residente.

Сюжет киноленты расскажет о жизни и борьбе пуэрто-риканского революционера Хосе Мальдонадо Романа. Картина, находящаяся в разработке с 2023 года, обещает стать масштабным эпосом о свободе, идентичности и национальной гордости.

К актерскому составу проекта, как известно, уже присоединились Вигго Мортенсен, Хавьер Бардем и Эдвард Нортон.

Для Bad Bunny это первая ведущая роль: ранее исполнитель играл в кино лишь эпизодически – в боевике "Быстрее пули" с Брэдом Питтом и в проекте Даррена Аронофски "Пойман с поличным".

Пока неизвестно, когда начнутся съемки, однако источники сообщают, что проект планируется как фестивальный – с последующим международным прокатом.

Напомним, накануне Bad Bunny стал хедлайнером Супербоул 2026, вызвав бурную реакцию публики и комментарии даже от Дональда Трампа.