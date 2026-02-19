Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте на Олимпиаде-2026

На Зимней Олимпиаде 2026 произошло знаковое событие: российский спортсмен Никита Филиппов стал обладателем серебряной награды в спринтерской гонке по ски-альпинизму. Эта медаль оказалась первой в копилке отечественной сборной на нынешних соревнованиях, которые проходят в Италии.

23-летний уроженец Петропавловска-Камчатского преодолел дистанцию финального забега за две минуты 35,55 секунды, уступив лишь представителю Испании Ориолю Кардоне Коллю. Чемпион финишировал с результатом 2.34,03, а замкнул тройку призеров француз Тибо Ансельме, отстав от россиянина менее чем на секунду. Гонка проходила в сложных погодных условиях: трассу в Бормио засыпало снегом. После финища Филиппов рухнул в сугроб от переполнявшей его радости, а соперники поспешили поздравить дебютанта Олимпиады с успехом.

Для ски-альпинизма это исторический момент – дисциплина впервые включена в программу Игр. Вид спорта представляет собой симбиоз горного бега и лыжной техники: участники сначала поднимаются вверх на лыжах со специальными накладками (камусами), затем преодолевают крутые участки с использованием альпинистского снаряжения, после чего на вершине снимают камусы и на скорости спускаются к финишу. Спринт, в котором отличился россиянин, считается одним из самых зрелищных форматов благодаря своей динамичности и непредсказуемости.

Филиппов стал единственным представителем России, кому удалось пройти квалификацию на Олимпиаду 2026 в этой дисциплине. Путевку на Игры он завоевал благодаря стабильным выступлениям на этапах Кубка мира в сезоне-2024/25. В январе нынешнего года Никита дважды поднимался на третью ступень пьедестала – на соревнованиях во французском Куршевеле и испанском Бой-Тауле. Спортсмен, как и другие российские участники, выступает на Играх в нейтральном статусе.

Для самого атлета эта награда стала исполнением давней мечты – еще в юности он грезил об олимпийском золоте и был готов выложиться без остатка ради высокого результата. Теперь серебро Олимпиады 2026 открывает новую страницу в истории не только Никиты Филиппова, но и всего российского ски-альпинизма, который громко заявил о себе на мировой арене. Соревнования в Италии продлятся до 22 февраля.