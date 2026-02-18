Юлия Пересильд рассказала о своей помощи животным

На премьере военной драмы "Красавица" актриса театра и кино Юлия Пересильд представила новую работу. Она исполнила роль спасительницы бегемота в блокадном Ленинграде. Как призналась артистка, тема заботы о беззащитных существах для нее – часть повседневной жизни.





Сегодня в доме актрисы живут золотистый ретривер по кличке Кэти и кот Костас, которого семья когда-то привезла из Греции. Маленький бездомный котенок прибился к ним во время отдыха на Крите, и пройти мимо Пересильд с дочерьми не смогли. Ради нового питомца пришлось менять билеты и искать авиакомпанию, готовую взять животное на борт.

"В этом во многом "виновата" как раз мама – она всегда разрешала мне притаскивать с улицы бездомных и брошенных. Всех, кого на улице оставляли, всех жалела, все были наши", – рассказала Юлия в интервью.

Эта привычка к состраданию сохранилась и во взрослой жизни. Актриса помогает псковскому приюту для животных "Шанс", старается приезжать туда лично и поддерживать его работу.

Опыт общения с питомцами, как признается Юлия Пересильд, помогает и в профессии. На съемках ей не раз приходилось работать с "звериными партнерами" – от медведя до верблюда. По мнению актрисы, животные мгновенно чувствуют отношение человека, и сыграть любовь к ним невозможно.