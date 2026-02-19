Роман Костомаров оценил шансы Аделии Петросян на победу в Олимпиаде

В женском одиночном катании на Зимние Олимпийские игры 2026 в Милан подведены итоги короткой программы. Аделия Петросян получила от судей 72,89 балла и занимает пятую строчку перед произвольным прокатом.

Свой олимпийский старт фигуристка провела чисто: без срывов и падений. Программа была поставлена под композицию Майкла Джексона.

Оценку выступлению дал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров.



"Аделия – молодец. Она сделала все, что требовали от нее тренеры", – заявил он.

По мнению Костомарова, решающим станет второй этап соревнований. Он подчеркнул, что при нынешнем уровне соперниц для борьбы за золото необходимы элементы повышенной сложности – тройной аксель и четверные прыжки.





После первого сегмента турнира лидирует представительница Японии Ами Накаи. Второй результат показала ее соотечественница Каори Сакамото. Отставание Петросян от первой позиции составляет 5,82 балла, от второй – 4,34.

Произвольные программы участницы представят сегодня, 19 февраля. Российская фигуристка выйдет на лед в сильнейшей группе под 20-м номером. Для решающего проката выбрана музыка Астора Пьяццоллы – Yo Soy Maria.

По предварительным данным, в заявке россиянки на произвольную программу нет четверных прыжков – фигуристка планирует исполнить шесть тройных элементов, среди которых каскады "тройной лутц – тройной тулуп" и "тройной флип – тройной тулуп". При этом специалисты не исключают, что спортсменка может изменить набор уже во время выступления.