Джессика Альба появилась на публике с бойфрендом на 11 лет моложе себя

После громкого развода с Кэшем Уорреном Джессика Альба появилась на публике в компании нового бойфренда. С 33-летним актером Дэнни Рамиресом, известным по сериалу "Top Gun: Maverick" и проектам Marvel, она появилась на пляже в Майами.

Пара не скрывалась от фотографов: Альба прогуливалась по побережью в купальнике, бейсболке и солнцезащитных очках, а рядом – Рамирес, который, по данным инсайдеров, сейчас задействован в новой киноленте во Флориде. Судя по кадрам, актриса чувствовала себя расслабленной и счастливой – после долгих месяцев судебных разбирательств с бывшим мужем это стало ее первым появлением с новым партнером.



О романе Альбы и Рамиреса заговорили летом 2025 года, когда их впервые увидели вместе в аэропорту Мехико. Источники утверждают, что актриса прилетела поддержать возлюбленного на съемках и с тех пор они проводят все больше времени вместе.



14 февраля стало известно, что развод Джессики с Кэшем Уорреном официально завершен. Их история длилась более двадцати лет: будущие супруги встретились на съемках фильма "Фантастическая четверка" и обручились в 2008 году и воспитывают троих детей – дочерей Онор и Хэвен и сына Хэйеса.