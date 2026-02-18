Юлия Пересильд: "Сыграть с животными в любовь нельзя – они чувствуют сразу"

19 февраля на российские экраны выходит трогательная военная драма режиссера Антона Богданова "Красавица". Основанная на реальной истории, она рассказывает о трагических событиях блокадного Ленинграда 1941 года. Накануне премьеры в киноцентре "Октябрь" собралась практически вся съемочная группа, в том числе исполнительница одной из главных ролей фильма, 41-летняя актриса театра и кино Юлия Пересильд. Заслуженная артистка России, которая сыграла сотрудницу зоосада Евдокию Ивановну, появилась на красной дорожке с родителями и младшей дочерью Марией. Она призналась, что так же, как и другие зрители в зале, будет смотреть этот фильм впервые, добавив, что лично для нее этот фильм – о проверке на человечность: убивать беззащитное существо даже ради выживания – значит, перестать быть человеком. Продемонстрировав яркий образ в синих тонах, актриса поговорила с журналистами о непростой роли "мамы" бегемотихи, о чувстве человеческой любви и собственных питомцах, которых она порой подбирает на улице…

– Можете немного рассказать о своей роли?

– Я играю Евдокию Дашину, "маму" бегемота Красавицы, и сейчас мне просто удивительно, что до съемок я про эту реальную историю не знала, не слышала. Сюжет о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму. Они строили дорожные клетки, запасали корм, отправляли самых редких – белых медведей, тигров, крокодилов – в эвакуацию. Но после 8 сентября 1941 года вывозить животных стало невозможно, и тогда эти люди, несмотря на страшный голод, смогли сохранить жизнь большей части оставшихся, выкормить их, в том числе бегемотиху Красавицу. Каждый день Евдокия на саночках, на себе привозила 40 ведер воды из ледяной Невы. Это 400 литров! Чтобы заполнить бассейн, согреть, обмыть Красавицу. Она втирала ей в кожу камфорное масло и тюлений жир, потому что от пересыхания кожа бегемота сохнет и трескается, а во время обстрелов спускалась к ней, обнимала как человека, успокаивала, пела ей колыбельные… Для меня эта история о том, как наши прабабушки и прадедушки умудрились спасти свои души в то страшное время. Мы с Антоном Богдановым часто размышляли – какая же это особенная, высшая философия ленинградцев. Можно же подумать: почему бы их не съесть и жить дальше. Но тогда ты перестанешь быть человеком. Сохраняя животных, ты сохраняешь свою душу…





– Как проходили съемки? В чем были основные трудности?

– Съемки стартовали в январе 2025 года, и для нас всех, как говорил Антон, самым главным было не наврать. Исторически не наврать. Мы вообще очень много разговаривали о тех событиях вне съемочной площадки, собирали информацию по тем блокадным дням, передавали друг другу прочитанное. Антон много рассказывал, приводил разные примеры, и это было всегда продуктивно для роли. Я очень люблю, когда режиссер не просто говорит актеру, что делать, а насыщает историей, дарит тебе эти истории.

– Вы быстро нашли общий язык с актерами-животными? Как это: работать в кадре с живым бегемотом?

– Со "звериными партнерами" мне работать привычно. На съемках "Края" моим "партнером" был медведь Степа, в "Финист. Первый богатырь" я вообще подружилась с верблюдом Куней. Провела с ним два месяца в Казахстане, так он меня встречал и провожал потом со съемочного дня. Здесь, в "Красавице", у меня была не такая плотная история. Но подружиться с животными я смогла. Они отношение к ним чувствуют сразу, сыграть в любовь здесь нельзя.





– Знаем, что у вас дома есть питомцы.

– Да, наша общая любимица – золотистый ретривер Кэти, а также кот Костас. Он грек, извините, с Крита. Помню, маленьким таким – одни глаза, уши – котенком прибился к нам на отдыхе. И мы с дочками, собственно, уже не смогли пройти мимо. Ради него пришлось обратные билеты менять, чтобы лететь компанией, которая берет на борт животных.… У мамы сейчас дома два кота, было три. Вообще, хочу сказать, что у нас всегда было много животных. И в этом во многом "виновата" как раз мама – она всегда разрешала мне притаскивать с улицы бездомных и брошенных. Всех, кого на улице оставляли, всех жалела, все были наши. До сих пор с удовольствием помогаю нашему псковскому приюту для животных "Шанс". Стараюсь чаще туда приезжать и каждый раз с большим трудом оттуда уезжаю.

– Что вы пожелали бы своим зрителям, которые придут на "Красавицу"? Основное, что вам хотелось бы передать?

– Что все, абсолютно все создается и делается ради любви, во имя любви. Что без этого чувства все бессмысленно, я считаю. И это не просто про любовь мужчины и женщины – нет, это про глобальную, человеческую любовь. Без нее – ерунда все. "Красавица" – история о безграничной любви, и круто, что, несмотря на все происходящее вокруг, в мире такие люди, как моя героиня, есть, были и будут.