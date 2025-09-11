Актер Алексей Воробьев: "До 37 лет я жил и порой не понимал, куда двигаюсь"

Пожалуй, одной из самых ожидаемых встреч на 38-й Московской книжной ярмарке, завершившейся буквально на днях, стала презентация книги актера, режиссера, сценариста, музыканта, композитора, а теперь еще и поэта Алексея Воробьева. Свой дебютный, как он сам представил, мистически-философский роман "Письмо в прошлое", вышедший в издательстве "Бомбора", он назвал главной работой в своей жизни.

– Идея автобиографической поэмы – она у вас как вообще возникла?

– Никогда в жизни не подозревал, что вот так буду сидеть и рассказывать про свою книгу! Петь то я уже привык, а нараспашку душу на страницах выложить и чтобы все это еще и люди читали, – для меня в новинку. Скорее так: я ощутил необходимость высказать то, что накопилось, и…

– И ушли в лес… Вы так сказали.

– Ну, это образно. Мне, скорее, захотелось уйти в тот момент рождения и написания книги в лес. Купить маленький домик на "глухой опушке". Было такое настроение: не видеть никого, побыть одному. Представлял: вот сяду затворником и как начну писать. А в итоге 60-70% стихов получилось на бегу: на беговой дорожке, пробежками на улице. Оказалось, лежать и мечтать не мой путь. К Музе своей я навстречу бегом бегу.

Для меня во многом все, что я пишу, – музыка, стихи – уход от обыденности.

И "Письмо в прошлое" получилось очень личным и трогательным высказыванием о любви, поиске смысла жизни и постоянном выборе…

– Процесс написания шел бодро?

– Писать стихи сложно. Сложнее, чем музыку. Как-то музыка, она сама по себе "вылетает", можно просто идти, напевать и – раз, как порыв ветра, приходит. Мелодию даже можно математически просчитать, как с песней "Сумасшедшая", например, произошло. А стихи – это душа, сложная энергозатратная душевная работа. На стихи уходит намного больше времени, если, конечно, писать по-настоящему, от сердца. Меня написание стихов заставляет по-настоящему думать, мыслить. Не могу что-то сочинить, а потом: "а вот это для рифмы просто добавлю". Признаюсь, я вообще все три месяца, пока писал, не мог ни спать, ни есть. Как будто мне что-то и кто-то диктует. Первые четыре главы – о том, что испытывал, чувствовал, что со мной происходило. Поэма рассказывает историю героя, который находит способ отправить письмо в прошлое, чтобы предупредить себя и избежать ошибок. Однако любое вмешательство в судьбу имеет последствия. На пятой главе я стал уже загадывать, размышлять о том, что еще не произошло, но очень бы хотелось, чтобы произошло…

– И тогда началась мистика…

– Не то слово... Самое невообразимое началось после того, как я завершил последнюю главу. Вдруг все, что было мной написано, стало материализовываться – буквально, по деталям. Событие за событием. Порой настолько все совпадало (ночь, рояль, прекрасная муза), что я не мог поверить, это действительно происходит! Я же писал об этом, и вот. Все это было лишь вымыслом, пока не стало частью моей реальности. Удивительно и даже страшно.

– То есть письмо получилось не только в прошлое, но и в будущее…

– И я никогда не был так спокоен и счастлив, как сейчас. Сам не верю, насколько я счастливый человек.

Иногда кажется, что это сон, и я смотрю его безотрывно, боясь даже моргнуть. Я женился! У меня есть дочь!

До 37 лет я жил и порой не понимал, куда двигаюсь. И в книге я написал про момент, когда мой герой берет ответственность за чью-то жизнь, принимает в себе все самое плохое и самое хорошее. И в тот момент, когда появляется существо, ради которого стоит жить, он получает смысл жизни. Я впервые примерил на себя роль мужа, и если раньше я не верил в сказки, то сейчас понял - они существуют!

– Алексей, как автор таких хитов, как "Я тебя люблю", "Всегда буду с тобой", "Самая красивая", можете сказать, есть ли в книге стихи, которые в дальнейшем имеют шанс стать шлягером?

– Думаю, да. В книге уже есть стихи, которые не просто смогут стать песней, они уже ею являются. Это, например, стихи из композиции "Дневник романтика". Они – продолжение исповеди моего персонажа, который во многом я сам!

– Как думаете: искусственный интеллект способен помочь со стихосложением? Может, не стоит так уж мучиться над рифмой?

– Человека от нейросети отличает умение делать ошибки. ИИ не ошибается, и в этом его недостаток. Мы же в людях любим недостатки, а запоминаем ошибки. Я стараюсь быть умным, но порой могу такое ляпнуть... Понимаю: ой-ей! Я все-таки человек. К нейросетям я пока отношусь с недоверием, вообще против того, чтобы с ними что-то совместное создавать. Но порой крамольные мысли в голову проникают: вдруг ИИ что-то напишет бесподобное, смогу ли я с ним конкурировать? Но это подстегивает работать еще более усерднее. ИИ, конечно, многим облегчает жизнь, но в то же время он является огромным стимулом говорить человеку от души, от себя. Так как душа человеческая становится бесценной и неповторимой.