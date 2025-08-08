BBC покажет фильм о последних годах жизни Оззи Осборна

Британская телекомпания BBC 18 августа представит документальную ленту Ozzy Osbourne: Coming Home ("Оззи Осборн: Возвращение домой"), посвященную последнему этапу жизни культового фронтмена Black Sabbath. Картина, над которой работали три года, включает уникальные кадры из семейного архива и моменты, запечатленные незадолго до его смерти.

Первоначально проект мог стать документальным сериалом Home to Roost как продолжение реалити-шоу "Семейка Осборнов". Однако ухудшение здоровья музыканта привело к тому, что материал был собран в часовую ленту. В центре сюжета – попытка Оззи и его супруги Шэрон исполнить заветную мечту о возвращении в Великобританию, а также борьба музыканта за возможность снова выйти на сцену.

Ключевым моментом фильма стал прощальный концерт в родном Бирмингеме, состоявшийся всего за две недели до смерти артиста. На стадионе "Вилла Парк" он воссоединился с оригинальным составом Black Sabbath и выступил перед тысячами поклонников, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Проект создан студией Expectation совместно с JOKS Productions Limited, известной по работе над "Фермой Кларксона". В фильме приняли участие Шэрон Осборн, а также дети музыканта – Келли и Джек, которые поделились воспоминаниями о последних годах жизни отца.

Оззи Осборн ушел в мир иной 22 июля 2025 года. Он скончался на 77-м году жизни. В последние годы артист перенес несколько операций на позвоночнике, страдал болезнью Паркинсона и полностью прекратил гастрольную деятельность.