Звезду сериала "Восьмидесятые" Наталью Земцову выселили из отеля в Турции

Актриса Наталья Земцова, известная по сериалам "Восьмидесятые" и "Эпидемия", решила провести летние каникулы вместе с сыном у моря, выбрав для отдыха Турцию. Однако вместо спокойного отпуска все обернулось чередой неожиданных инцидентов.

Первой неприятностью стала пропажа личных вещей прямо у бассейна. Земцова потратила несколько часов на их поиски, но найти они так и не увенчались успехом. Вскоре произошло новое происшествие – актрису укусила кошка, и ей пришлось срочно обращаться в клинику, где звезда сериалов получила укол от бешенства.

Казалось бы, на этом неудачи должны были закончиться, но кульминация случилась позже: актрису вместе с сыном неожиданно попросили покинуть отель. По словам Земцовой, персонал не стал объяснять причин выселения – просто попросили съехать. Актриса поделилась этим в соцсетях, подчеркнув, что была неприятно удивлена таким обращением.



Впрочем Наталья быстро нашла новое жилье. Она призналась, что новая гостиница ей даже больше по душе: тишина, уют и комфорт заметно улучшили общее впечатление от поездки. Земцова опубликовала снимки с нового места и сообщила, что наконец-то чувствует себя спокойно.



Сын Натальи Иван – ребенок от предыдущих отношений с Сергеем Кристовским, вокалистом группы Uma2rman. С ним актриса рассталась около трех лет назад. Сейчас она старается проводить максимум времени с ребенком, совмещая редкие съемки с личной жизнью и отдыхом вдали от публичной суеты.