Валерий Леонтьев впервые за 9 лет выступит на "Новой волне" в России

Валерий Леонтьев возвращается на сцену: артист впервые за девять лет выступит на фестивале "Новая волна", который в этом году пройдет в Казани. 76-летний певец согласился принять участие в музыкальном празднике по личной просьбе Игоря Крутого, с которым его связывают многолетняя дружба и творческое партнерство.

О решении отказаться от сцены Леонтьев официально объявил весной 2023 года – в день своего 75-летия. Тогда артист сослался на здоровье и сообщил, что больше не будет давать концерты. До этого он лишь изредка появлялся на юбилейных вечерах друзей и с каждым годом все больше времени проводил в США, где живет с супругой Людмилой в доме на побережье Майами. Однако в ноябре прошлого года певец сделал исключение и вновь вышел на сцену – ради выступления на одном из концертов Крутого.



Теперь Леонтьев готов порадовать публику и устроить яркий камбэк. Переговоры о его участии в "Новой волне" длились около полугода. Певец усиленно восстанавливает форму: занимается плаванием, бегом и репетирует новые аранжировки своих главных хитов. Специально для фестиваля артисту готовят сценические костюмы – эффектные и запоминающиеся, как всегда. Он выйдет на сцену с пятью композициями: "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита", "Зеленый свет" и "Ты меня не забывай".



Организаторы фестиваля создают для звезды максимально комфортные условия. Уже забронированы билеты бизнес-класса, апартаменты в одном из лучших отелей Казани, премиум-автомобиль с водителем и круглосуточная охрана. Точная дата выхода Леонтьева на сцену пока держится в секрете, но известно, что выступление состоится в период с 21 по 26 августа.