Скончался народный артист России Владимир Сафронов

5 августа в Москве ушел из жизни народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов. Ему было 84 года. Причиной смерти, согласно предварительным данным, является острая сердечная недостаточность. До последних дней он оставался верен профессии, продолжая работать, несмотря на ухудшение здоровья.

Выпускник Театрального училища имени М.С. Щепкина 1962 года начал карьеру на сцене Первого Московского областного драматического театра, затем несколько лет служил в Театре имени А.С. Пушкина. В 1972 году Сафронов пришел в Малый театр, где стал одним из ведущих мастеров сцены. За полвека он воплотил на подмостках более шестидесяти ярких и самобытных образов. Особое признание ему принесли роли в пьесах Александра Островского, где он одинаково убедительно играл и драматические, и комедийные партии.

Талант актера особенно проявился в исторических постановках, традиционно украшавших репертуар Малого театра. Среди его сценических перевоплощений – Василий Шуйский, князь Мстиславский, Борис Годунов, Малюта Скуратов, отец Яков Игнатьев. Каждая роль отличалась детальной проработкой и выразительной индивидуальностью, будь то масштабные образы исторических личностей или камерные характерные персонажи.

Помимо театральной сцены, Сафронов много работал в кино и на телевидении. В 1970–80-х годах он вёл программы Центрального телевидения, а в 1990–2000-х был лицом популярных передач "Впрок" и "Экспертиза". Параллельно он вел активную педагогическую деятельность, более сорока лет обучая актерскому мастерству студентов родного училища. Там он возглавлял курс и кафедру.

Владимир Сафронов получил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, входил в художественные советы Министерства культуры СССР и Малого театра. Его уход стал невосполнимой потерей для отечественного театра, а для коллег и учеников – утратой наставника и вдохновителя. Дата и место прощания будут объявлены позже.