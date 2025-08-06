Дмитрий Дибров намерен отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов рублей

Дмитрий Дибров готовится к громкому разводу и, судя по всему, не намерен уходить из брака с пустыми руками. Как сообщают СМИ, телеведущий решил через суд отсудить у жены Полины роскошный особняк на Рублевке стоимостью около 750 миллионов рублей и добиться опеки над всеми тремя сыновьями пары. Причиной разрыва, по слухам, стала измена Полины – в январе у нее завязались отношения с бизнесменом Романом Товстиком, с которым супруги были давно знакомы. Более того, Полина даже стала крестной дочери друга семьи.

Когда Дибров узнал о предательстве, он временно уехал в Испанию, но вскоре вернулся в Москву и начал подготовку к разводу. Сейчас шоумен планирует добиться через суд того, чтобы не делить имущество пополам, как того требует закон. Особняк, в котором семья проживала более десяти лет, был построен Дмитрием и, по его словам, обустроен практически вручную. Он утверждает, что Полина лишь выбрала дом, а все остальное – от ремонта до деталей интерьера – он делал сам. В доме есть спа-зона, музыкальный салон, кинотеатр и многое другое.



Также сообщается о намерении Диброва забрать троих сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью. Интересы телеведущего в суде будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Параллельно появились сведения о том, что Товстик, нынешний избранник Полины, подал в суд иск по поводу места жительства детей.



Полина Диброва пока воздерживается от публичных комментариев. По ее словам, она выскажется о ситуации после 10 августа. В светской хронике уже сейчас развод называют одним из самых скандальных в этом году.