Дональд Трамп поддержал Сидни Суини на фоне скандала с рекламой American Eagle

Президент США Дональд Трамп публично встал на защиту актрисы Сидни Суини, оказавшейся в центре громкого скандала из-за рекламной кампании джинсов American Eagle. Поводом для критики стал слоган "Sydney Sweeney has great jeans", который многие восприняли как игру слов с намеком на "отличные гены (great genes)". Такой подтекст вызвал обвинения бренда в пропаганде расистских идей и отсылках к евгенике.

В публикации в Truth Social Трамп назвал ролик "самой горячей рекламой" и отметил, что джинсы с участием Суини стремительно распродаются. Он подчеркнул, что актриса является республиканкой, и заявил, что это "по-настоящему круто" в противовес моде на "показушную прогрессивность". По мнению президента, успех кампании демонстрирует сдвиг в общественных настроениях, а "быть республиканцем" становится признаком привлекательности и уверенности.

Реклама с Суини, известной по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", выполнена в стилистике ретро и включает отсылки к культовым модным роликам 1980-х годов. Однако акцент на внешности актрисы и ее "генах" вызвал неоднозначную реакцию. Критики увидели в посыле опасные аллюзии на теории расового превосходства, тогда как сторонники считают претензии преувеличенными и указывают, что речь идет лишь о маркетинговой игре слов.

American Eagle после нескольких дней молчания выпустила заявление, подчеркнув, что слоган относится исключительно к джинсам, а цель кампании – показать, что хорошая одежда подходит всем. Несмотря на это, обсуждения в соцсетях не утихают, а скандал только подогрел интерес к бренду: продажи модели джинсов, рекламируемой Сидни Суини, действительно, заметно выросли.