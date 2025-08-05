Настя Ивлеева прокомментировала свое возвращение после "голой вечеринки"

Настя Ивлеева представила первый выпуск своего нового проекта "Чегеря" – это ее первое крупное возвращение в публичное поле после скандальной "голой вечеринки" в конце 2023 года и последовавшей за ней "отмены". Видео о сельской жизни появилось на ее YouTube-канале и всего за сутки собрало более 200 тысяч просмотров.

Шоу снято в новом для Ивлеевой формате – без светских вечеринок и эпатажа. Вместе с мужем, фермером и бизнесменом Филиппом Бегаком, блогерша показывает жизнь в деревне: быт, традиции, природу. Несмотря на необычный поворот, зрители приняли проект с восторгом.

"Это очень интимный момент – наладить связь со своей аудиторией спустя два года. Я купаюсь в поддержке и любви!" – написала Ивлеева в Telegram, комментируя выход первой серии.

Напомним, Ивлеева на долгое время пропала из публичного поля после вечеринки в клубе "Мутабор", которую активно обсуждали в медиа и даже в Госдуме. На фоне критики многие участники события столкнулись с жесткой травлей. Ивлеева прекратила медийную активность, потеряла рекламные контракты и практически не появлялась в инфополе.



С конца 2024 года Настя начала постепенно возвращаться – публиковала фото из монастырей, делилась личными размышлениями, вышла замуж и сменила образ. Новый проект стал для нее своеобразной перезагрузкой – в нем меньше эпатажа, больше искренности и экспериментов.



Подписчики уже называют шоу "глотком свежего воздуха" и "лучшими видео за последнее время". Многие признаются, что ждали ее возвращения, несмотря ни на что.