Судмедэксперт, вскрывавший тело Монро, спустя 63 года заявил о сомнениях в версии самоубийства

Патологоанатом Томас Ногучи, проводивший вскрытие тела Мэрилин Монро в 1962 году, впервые подробно рассказал, что до сих пор не уверен в официальной версии ее гибели. Признания опубликованы в новой книге "Коронер Лос-Анджелеса", где 98‑летний специалист поделился деталями, которые ранее не озвучивал публично.

По словам Ногучи, уже во время вскрытия его насторожило отсутствие следов таблеток в желудке и кишечнике актрисы, несмотря на то что в крови обнаружили смертельную концентрацию пентобарбитала и хлоралгидрата. Официальная версия утверждала, что Монро умерла от передозировки снотворного, однако эти данные, по мнению эксперта, оставляют возможность введения препаратов инъекцией.





Ногучи хотел провести дополнительные исследования содержимого желудка и других органов, чтобы исключить версию укола, но главный токсиколог отказал, а образцы вскоре были уничтожены. Судмедэксперт считает, что без этих анализов невозможно однозначно подтвердить версию о добровольном приеме смертельной дозы препаратов.

Мэрилин Монро скончалась в ночь на 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Ее нашли в собственном доме в Калифорнии. Тогда официально было заявлено о самоубийстве, однако за десятилетия вокруг гибели актрисы возникли десятки теорий, включая предположения о причастности к делу братьев Кеннеди.