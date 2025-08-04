Мила Кунис и Эштон Кутчер развеяли слух о разводе появлением на концерте

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер, вокруг которой в последнее время ходили настойчивые слухи о проблемах в браке, привлекли внимание появлением на публике. 2 августа супруги были замечены на концерте группы Backstreet Boys в Лас-Вегасе, где выглядели счастливыми и беззаботными.

Супруги провели вечер в VIP-зоне, обнимаясь и подпевая вместе с залом. Оба выбрали повседневные образы в джинсах и белых футболках, дополнив их минималистичными аксессуарами. Зрители запечатлели, как актеры танцевали, смеялись и обменялись поцелуями.





Появление пары в такой теплой атмосфере многие восприняли как подтверждение того, что слухи о разводе преувеличены. Еще осенью прошлого года их отношения оказались под пристальным вниманием из-за ареста бывшего друга Кутчера – рэпера Пи Дидди, обвиненного в преступлениях сексуального характера. Скандал стал поводом для догадок о разладе в семье, особенно на фоне давнего участия Эштона в его вечеринках.

Несмотря на негативный фон и попытки прессы увязать их имена с прошлым, супруги продолжают совместную жизнь. Недавно они отметили 10-летие свадьбы, сыгранной в 2015 году в узком семейном кругу, и по-прежнему воспитывают двоих детей – дочь Уайетт Изабель и сына Димитрия Портвуда.