Екатерина Гордон будет представлять в суде жену предполагаемого любовника Полины Дибровой

Скандал вокруг семьи телеведущего Дмитрия Диброва набирает обороты. На фоне обвинений в измене Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком, женатым на ее подруге, в историю вмешалась известный юрист и правозащитник Екатерина Гордон. В своем телеграм-канале она заявила, что бесплатно возьмется за защиту Елены Товстик – многодетной супруги предпринимателя.

По версии источников, роман Полины Дибровой и Романа Товстика развивался тайно и продолжительное время, причем свидания происходили буквально на глазах у их семей. Когда история стала достоянием общественности, бизнесмен решил развестись и забрать у жены шестерых детей. Дополнительно выяснилось, что Роман подготовил брачный контракт, лишающий Елену значительной части имущества, а сам процесс развода начал за ее спиной.

По словам Гордон, ее цель – поставить точку в практике, когда обеспеченные мужчины используют финансовые ресурсы и связи, чтобы оказывать давление на супруг и забирать детей, оставляя бывших жен без поддержки. Она также резко раскритиковала окружение Полины Дибровой и призвала женщин дистанцироваться от подобных "клубов по интересам", обвиняя их организаторов в эксплуатации доверчивых участниц и разрушении чужих семей.





Юрист уверена, что дело Товстик станет показательным. В ее планах – не только отстоять право клиентки на детей и достойное материальное обеспечение, но и привлечь внимание к проблеме, с которой сталкиваются многие женщины в бракоразводных процессах с состоятельными мужьями.

Команда Екатерины Гордон уже приступила к подготовке к судебным разбирательствам. По словам правозащитницы, в этой истории она намерена действовать максимально жестко и публично, чтобы защитить интересы Елены Товстик и показать другим женщинам, что подобную несправедливость можно и нужно оспаривать.