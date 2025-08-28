Полина Диброва узнала об интимной связи Романа Товстика и Екатерины Гордон - StarHit

Вокруг громких бракоразводных процессов семьи Дибровых и предпринимателя Романа Товстика разворачивается драма, достойная телесериала. После двух эфиров программы Андрея Малахова, где раскрывались сокровенные стороны взаимоотношений героев, в Сети начали распространяться сведения, выходящие далеко за рамки обсуждаемого на экране.

По информации StarHit, между адвокатом Екатериной Гордон и Романом Товстиком якобы произошла интимная связь. Напомним, юрист представляет интересы жены бизнесмены, Елены. Как утверждают источники, близкие к бизнесмену, сближение произошло после записи телепередачи, хотя общение между юристом и предпринимателем началось задолго до этого – в рамках подготовки к разводу.

Полина, супруга Дмитрия Диброва и любовница Романа Товстика, уже прокомментировала ситуацию. Она заявила о намерении разобраться в происходящем, однако участие в публичных шоу отвергла, отметив, что предпочитает сохранять личное пространство ради спокойствия своих детей.

Юрист Александр Добровинский, действующий от имени Дмитрия Диброва, отнесся к случившемуся сдержанно, посчитав, что возможные отношения между взрослым мужчиной и привлекательной женщиной – их личное дело.

Екатерина Гордон, в свою очередь, резко отреагировала на распространяемые слухи. В беседе с Super она заявила, что информация – не что иное, как попытка очернить ее репутацию со стороны оппонента в разводе. По словам юриста, данные инсинуации – часть кампании давления, в которой StarHit стал инструментом манипуляций. Она инициирует судебные действия против издания, распространившего эту информацию.

Ожидается, что в ближайшем выпуске программы "Прямой эфир" будут обнародованы эксклюзивные материалы, собранные в доме Елены Товстик. Корреспонденты провели там целую неделю, наблюдая за жизнью героини и собирая новые факты.

На фоне всего этого личная жизнь Екатерины Гордон тоже остается в поле зрения общественности. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. До недавнего времени в соцсетях она делилась кадрами семейного счастья, однако на фоне последних событий ее публикации приобрели более сдержанный характер.