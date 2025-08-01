Летиция Каста и Луи Гаррель расстались спустя 10 лет отношений

Французская актриса и супермодель Летиция Каста и актер Луи Гаррель официально прекратили отношения спустя десятилетие совместной жизни. По данным Paris Match, разрыв произошел еще в начале лета 2025 года, однако стало известно о нем только сейчас, после того как Касту заметили на отдыхе в Корсике без супруга и сына.

Пара познакомилась в 2015 году на Каннском кинофестивале, а через два года тайно оформила брак. В 2021-м у них родился сын Азель. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные намерены сохранять теплые отношения ради общего ребенка и планируют совместно участвовать в его воспитании.

Лето Летиция проводит на Корсике, в деревушке Лумио, где находится ее семейный дом. Эта историческая постройка XV века имеет особое значение для актрисы – когда-то здесь жила её прабабушка по материнской линии. В последние годы Каста часто проводила здесь отпуск, а теперь решила уединиться в этих местах, чтобы восстановить силы и пережить личные перемены.

У Касты это был первый официальный брак, однако ранее она уже строила долгие отношения и воспитывает троих детей от прежних партнеров: старшую дочь Сатин от фотографа Стефана Седнуи, а также сына Орландо и дочь Афину, рожденных в союзе с итальянским актером Стефано Аккорси. Гаррель же до встречи с Летицией жил с режиссёром Валерией Бруни-Тедески, вместе с которой в 2009 году принял в семью девочку из Сенегала.