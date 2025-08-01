Поклонники раскритиковали Дженну Ортегу из-за резких изменений во внешности

На красной дорожке премьеры второго сезона сериала "Уэнсдей" 22-летняя Дженна Ортега появилась в неожиданно провокационном образе, вызвав бурю обсуждений в Сети. Актриса выбрала облегающее "голое" платье из коллекции Ashi Studio, выполненное из материала с эффектом чешуи рептилий. Образ дополнили осветленные брови, драматичный макияж с акцентом на темные губы и строгий пробор.

Однако зрителей поразил не только наряд, но и заметно изменившиеся черты лица актрисы. Пользователи соцсетей предположили, что Ортега удалила жировые комки Биша, что сделало ее скулы более резкими и лицо – визуально худее. В комментариях разгорелись споры: часть фанатов сочла новый облик эффектным, но многие выразили обеспокоенность чрезмерной худобой звезды и ее повзрослевшей внешности.

Подобная реакция уже встречалась в Голливуде: ранее актрису Эрин Мориарти из сериала "Пацаны" критиковали за схожие изменения, что вынудило ее уйти из социальных сетей. Теперь, по мнению наблюдателей, Дженна Ортега может столкнуться с теми же последствиями.

Несмотря на хейт, актриса продолжает активную промокампанию нового сезона. Премьера "Уэнсдей" на Netflix состоится 6 августа, а заключительные серии выйдут 3 сентября. Продюсером проекта вновь выступил Тим Бертон, снявший половину эпизодов. Во второй части зрителей ждет больше мистики и ужаса, меньше романтических линий и обилие отсылок к культовым фильмам жанра.