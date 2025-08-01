Жена Дмитрия Диброва высказалась на фоне слухов о своей измене и разводе

Полина Диброва, супруга 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, впервые прокомментировала слухи о расставании и предполагаемой связи с бизнесменом Романом Товстиком – давним другом их семьи. В беседе с журналистами Полина сообщила, что официальные комментарии появятся в августе. По мнению многих, именно в этот день пара намерена объявить о начале бракоразводного процесса.

"Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа", – заявила многодетная мама, избегая уточнений.

Тем временем стало известно, что Дмитрий Дибров находится в Испании. Сообщается, что шоумен уже готовится к разводу и нанял себя адвоката. Представлять интересы Дмитрия будет Александр Добровинский. Тот, в свою очередь, на вопросы журналистов ответил: "Пока не комментируем".



Напомним, в последние дни в Сети активно обсуждают возможный роман 36-летней Полины с Романом Товстиком. Семья Товстика также переживает тяжелый период – его супруга Елена сообщила о разводе после почти 20 лет брака и эмоционально рассказала о семейной драме. По ее словам, она "умерла" как женщина, а отец ее детей планирует забрать всех шестерых наследников.



Сообщается, что 51-летний Роман Товстик якобы давно и близко общался с Полиной и даже арендовал виллу рядом с особняком семьи Дибровых. Много лет семьи дружили: Полина встречала Елену Товстик из роддома, а та была в составе женского клуба, основанного Дибровой.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы стали мужем и женой в 2009 году. На момент знакомства Полина была еще несовершеннолетней, спустя несколько лет она приняла предложение руки и сердца. У пары трое сыновей.