Энтони Хопкинс повторил сцену из "Молчания ягнят", примерив бандаж для лица бренда Кардашьян

86-летний Энтони Хопкинс неожиданно стал участником бьюти-инфлюенс-волнения: он примерил компрессионную повязку для лица от бренда SKIMS, основанного Ким Кардашьян. Актер записал видео, в котором повторил культовую сцену из "Молчания ягнят", и опубликовал его в своем блоге.

В коротком ролике Хопкинс обратился к Ким и отметил, что уже чувствует результат от ее бьюти-аксессуара. Звезда Голливуда говорит это с мимикой и звуками, которые запомнились миллионам зрителей фильма ужасов, в котором Энтони сыграл Ганнибала Лектора. Эта сцена считается одной из самых пугающих в кинематографе.

"Здравствуй, Ким. Я уже чувствую себя на 10 лет моложе. Пока. Спасибо. Не бойся прийти на ужин", – обратился артист к Кардашьян.



Новый бьюти-гаджет, Seamless Sculpt Face Wrap, был представлен Ким совсем недавно и мгновенно стал вирусным. Он выполнен из той же утягивающей ткани, что и знаменитое белье SKIMS, и, по замыслу бренда, должен подтягивать контуры лица и снимать отеки. Надевать его предполагается на ночь – в лучших традициях современных ритуалов ухода.



Хотя дерматологи скептически отнеслись к эффекту "вечернего лифтинга", поклонники SKIMS уже раскупили новинку. В соцсетях реакция, как обычно, разделилась: кто-то в восторге от идеи, кто-то возмущен новой попыткой индустрии навязать женщинам очередную "бьюти-обязанность".