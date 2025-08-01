У Джастина Тимберлейка обнаружили болезнь Лайма

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк сообщил, что ему поставили диагноз "болезнь Лайма". Об этом артист рассказал сразу после завершения мирового турне Forget Tomorrow, финальный концерт которого прошел 30 июля в Стамбуле.

По словам 44-летнего музыканта, симптомы появились еще во время гастролей: он чувствовал усталость, боль в мышцах и суставах, а также испытывал тошноту и туман в голове. Несмотря на ухудшение самочувствия, артист не отменил ни одного выступления.

"Когда мне впервые поставили диагноз, я был в шоке. Но, по крайней мере, я мог понять, почему я выхожу на сцену, испытывая сильную нервную боль или просто безумную усталость и тошноту", – написал Тимберлейк в соцсетях.

Он добавил, что решение поделиться диагнозом было принято после волны критики в его адрес. На недавнем концерте в Грузии поклонники заметили, что артист выглядел уставшим и часто передавал микрофон зрителям. Многие высказали недовольство, заявив, что шоу не оправдало ожиданий.

Тимберлейк признался, что не хотел выносить личные проблемы в публичное поле, но счел важным рассказать о состоянии здоровья. Он также выразил надежду, что его история поможет другим людям, столкнувшимся с аналогичным диагнозом.

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание, которое передается через укусы клещей и может вызывать серьезные осложнения, включая поражение нервной системы. Сейчас музыкант проходит лечение и планирует взять паузу в концертной деятельности.