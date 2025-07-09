Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, казалось бы, уже поставили точку в своих отношениях, когда весной актриса сообщила о разводе. Однако теперь все может пойти по другому сценарию – по данным СМИ, пара близка к примирению и отказывается от расставания.

По информации сразу двух инсайдеров, приближенных к супругам, развод так и не был оформлен. Более того, режиссер активно старается наладить отношения с Паулиной.

Близкие к паре уверяют – никаких громких заявлений не последует. Ни Федор, ни Паулина не стремятся афишировать личное. За все время брака они редко появлялись вместе на публике, и сейчас вряд ли захотят делиться деталями в соцсетях или интервью.

"Сейчас им совсем не хочется обсуждать личную жизнь на страницах таблоидов", – добавляет источник.

Пока в СМИ обсуждали возможные романы 58-летнего режиссера с другими женщинами, знакомые уверены: "Федор живет только работой и своей семьей". К слову, официальных комментариев от него до сих пор не было – ни о разводе, ни о воссоединении.





Напомним, о расставании с Бондарчуком Паулина объявила в марте – после девяти лет вместе. В публикации актриса подчеркнула, что они с Федором продолжают быть близкими людьми и родителями их общего сына Ивана, которому сейчас четыре года.

После заявления о разводе Паулина уехала в Санкт-Петербург с ребенком и поселилась в квартире, которую Бондарчук приобрел для нее еще в период брака. При этом официальных документов о расторжении союза до сих пор не появилось, а накануне актриса удалила и пост о разводе.

Федор Бондарчук ранее уже был женат – у него есть двое взрослых детей от первого брака со Светланой Бондарчук. А вот для Паулины этот союз стал первым.

Ранее стала известна причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.