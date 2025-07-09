Настя Ивлеева намекнула на беременность

Поклонники Насти Ивлеевой снова обсуждают возможное прибавление в ее семье. Причиной стала публикация блогерши в честь Дня семьи, любви и верности. Под кадрами с супругом, Филиппом Бегаком, 34-летняя блогерша оставила подпись, которая заставила поклонников задуматься.

"Пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая... а в общем-то, пусть не будет конца", – заявила звезда "Орла и решки".

Фанаты восприняли эти строки как тонкий намек на беременность. Дополнительным поводом стали недавние фото в ее соцсетях, где, по мнению некоторых пользователей, можно разглядеть округлившийся живот. Официальных комментариев от Ивлеевой пока не последовало, но домыслы множатся с каждым днем.





Это не первая волна слухов: зимой, на новогодних снимках с Бегаком, подписчики обратили внимание на изменения во внешности Насти – и снова заподозрили, что она может быть в "интересном положении".

С тех пор как Настя кардинально изменила свой образ – после громкого скандала из-за "голой вечеринки" полтора года назад – ее контент стал заметно спокойнее и "патриотичнее". Она делится кадрами из поездок по стране, публикует философские размышления и неожиданно вступила в брак с Филиппом Бегаком – фермером, ведущим на телевидении и родственником кинорежиссера Никиты Михалкова.

Свадьба пары состоялась в Ялте в прошлом месяце, а расписались они еще зимой – в Мурманске. В настоящее время молодожены живут в деревне и ведут совместный блог о сельской жизни.





У мужа Ивлеевой, к слову, уже есть дети – дочь Василиса от предыдущего союза, который распался. Замужем побывала и Настя – ее первый брак с рэпером Элджеем завершился в 2021 году. Впрочем, судя по настрою и новым постам, возможно, Ивлеева готова к новой главе.

Ранее сообщалось, что старая подруга Ивлеевой Юлия Коваль ответила ей на обидное замечание и намек на предательство.



