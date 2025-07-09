Адвокат Прилучного сообщил, что следствие по делу об опеке над сыном завершено

Судебное разбирательство между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце за опеку над сыном подходит к завершению – решение суда по делу о местожительстве Тимофея будет озвучено уже в конце июля.

Сейчас Тимофей живет с отцом, и, по словам адвоката Прилучного, Оксаны Даниеловой, ребенок сам захотел остаться у папы. Павел, как утверждает его юрист, не препятствует общению с мамой.

"Когда мама пишет, сын отвечает", – заверила Даниелова журналистов у здания Головинского суда.



Одновременно с делом об опеке адвокат Прилучного инициировала уголовное разбирательство – по обвинению Муцениеце в клевете. И хотя сам актер, по ее словам, не хотел доводить дело до суда, его юрист уверена: лжи в адрес ее клиента было слишком много, чтобы оставить это без внимания.



"Это сугубо моя инициатива. У него (Прилучного. – Прим.ред.) достаточно вынужденная позиция, поэтому инициатор и, скажем так, агрессор – непосредственно я", – заявила Даниелова, комментируя ход дела.

Она также опровергла слова адвоката Муцениеце, Натальи Мелешкиной, о том, что суд якобы отклонил их заявления. Более того, по словам Даниеловой, экспертизы уже завершены, свидетели допрошены, а дело продвигается по уголовной статье.





Отдельный акцент адвокат сделала на том, что именно сторона Агаты изначально сделала эту историю публичной. Именно поэтому у нее нет другой возможности, кроме как через суд, защитить своего клиента, чья репутация опорочена, отметила адвокат. При этом, по словам Даниэловой, беременность Агаты никак не смягчает ее положение.

Напомним, Агата и Павел развелись в 2020 году после семи лет брака. У бывших супругов двое детей.

Ранее беременная Агата Муцениеце рассказала, когда уйдет в декрет.