Стала известна причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально больше не вместе. После девяти лет отношений и пяти лет брака пара приняла решение расстаться. Пока поклонники обсуждали возможные причины разрыва, в сети появились разговоры о том, что шоумен не был верен молодой жене. Однако близкий к экс-супругам источник опроверг эти домыслы.

"Федор не изменял Паулине", – утверждает инсайдер из окружения Бондарчука. В СМИ ранее писали, что у него якобы роман с актрисой Софьей Синицыной, но сама девушка категорически отрицала эти спекуляции. Более того, по информации инсайдеров, звезда "Кухни" уже давно в отношениях с неким состоятельным предпринимателем, а слухи об отношениях с Бондарчуком могли появиться только ради хайпа.

Что действительно известно, так это то, что Бондарчук пытался спасти брак, но Паулина была непреклонна. По словам инсайдеров, брак актрисы и режиссера погубил разный взгляд на образ жизни.

"Федор – любитель шумных компаний, Паулина – домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа", – сообщает близкий к экс-супругам человек.

Развод стал для Бондарчука серьезным ударом, и, по словам источника, он впал в депрессию. Сейчас режиссер одинок и не заводит новых отношений.





Слухи о расставании пары появились еще осенью 2024 года, когда внимательные поклонники заметили, что Бондарчук перестал носить обручальное кольцо. Вскоре после этого Андреева дала интервью, в котором намекнула на разлад в семье, а в марте 2025 года официально подтвердила развод.

После разрыва Паулина вместе с сыном Иваном съехала из особняка экс-супруга и полностью сосредоточилась на работе. Бондарчук же пока хранит молчание и не дает никаких комментариев.

Для Андреевой этот брак был первым, а вот Бондарчук уже имеет опыт семейной жизни – до Паулины он 25 лет был женат на Светлане Бондарчук, с которой у него двое детей и внуки.

Ранее Софья Синицына прокомментировала слухи о романе с Бондарчуком.