Юра Борисов утвержден на роль в фильме о драме в OpenAI

Российский актер Юра Борисов, получивший в этом году номинацию на "Оскар" за второстепенную роль в "Аноре" Шона Бейкера, продолжает уверенное движение по траектории международного успеха. Он утвержден на одну из ключевых ролей в новом проекте культового режиссера Луки Гуаданьино – фильме под рабочим названием Artificial ("Искусственный"), который реализует студия Amazon MGM.

Лента, описываемая как сатирическая драма на фоне мира высоких технологий, будет основана на реальных событиях в компании OpenAI. Центральный эпизод сюжета – громкое увольнение и столь же стремительное возвращение Сэма Альтмана на пост генерального директора организации в 2023 году. По неофициальной информации, Борисову досталась роль сооснователя OpenAI – Ильи Суцкевера, а его потенциальными партнерами по съемочной площадке станут Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Первый может воплотить образ Альтмана, а второй – технического директора компании Миру Мурати.

Сценарий картины написал Саймон Рич – автор проектов с тонким юмором и социальной сатирой. Он же выступит одним из продюсеров наряду с Дэвидом Хейманом (Heyday Films), Джеффри Клиффордом и Дженнифер Фокс. Съемки стартуют уже летом 2025 года. Локации запланированы как в США (предположительно в Сан-Франциско), так и в Италии, что характерно для визуальной эстетики Гуаданьино.

Проект Artificial станет первым опытом Юры Борисова в американском кино в рамках полномасштабной студийной работы, а также важным шагом в карьере самого Гуаданьино, который после "Претендентов" и "После охоты" явно расширяет горизонты своей режиссуры в сторону остросоциальной тематики и IT-контекста.