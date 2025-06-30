Беременная Агата Муцениеце рассказала, когда уйдет в декрет

Агата Муцениеце несколько дней назад подтвердила слухи о беременности – актриса ждет третьего ребенка и уже готовится к декрету. Отцом будущего малыша стал музыкант Петр Дранга, с которым Агата в отношениях с прошлого года.

Сейчас 36-летняя звезда завершает съемки в новом сериале "Химкинские ведьмы" и уже обозначила сроки ухода с экрана. Как сообщила Муцениеце, проект продлится до середины августа, а затем она на время покинет съемочную площадку, чтобы сосредоточиться на семье.

"Буду сниматься до середины августа. Дальше – ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого – пока не решила", – сообщила актриса в свежем интервью.

Дата родов не называется, но, по данным инсайдеров, ребенок появится осенью – предположительно в октябре.





Муцениеце также рассказала, как поддерживает себя в форме во время беременности. По словам звезды, спорт остался в ее жизни, но в щадящем режиме. Актриса избегает сахара и мучного, делает ставку на прогулки и спокойные физические нагрузки.

Что касается личной жизни, Муцениеце избегает подробностей. С Петром Дрангой пара старается держаться подальше от публичных комментариев. В то же время актриса не скрывает, что переживает непростой период из-за ситуации с сыном Тимофеем от первого брака с Павлом Прилучным. Сейчас подросток живет с отцом, и между родителями продолжаются юридические разбирательства.

Напомним, Агата и Павел развелись в 2020 году. Сейчас Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, у пары есть общий сын.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный решил судиться с Агатой Муцениеце из-за клеветы.