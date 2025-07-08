Дженнифер Энистон замечена на Майорке с новым возлюбленным

Похоже, в личной жизни Дженнифер Энистон наметился новый поворот. Голливудскую актрису все чаще видят в компании Джима Кертиса, 53-летнего коуча и гипнотерапевта, активно продвигающего себя как "гуру трансформаций" и "проводника к любви". Папарацци запечатлели пару во время отпуска на Майорке, где они отдыхали вместе с близкими друзьями актрисы, актером Джейсоном Бейтманом и его супругой.





На снимках, которые опубликовал Daily Mail, 56-летняя Энистон выглядит расслабленной и улыбающейся, а Кертис, по всей видимости, чувствует себя в ее окружении вполне уверенно. По информации таблоида, Джим уже не первый раз появляется рядом с актрисой – ранее пару замечали в Калифорнии, в элитном отеле Ventana Big Sur. Кроме того, Дженнифер подписана на его соцсети, где он регулярно публикует мотивационные посты и техники внутренней трансформации, и активно проявляет внимание к его контенту.

По слухам, именно методики Кертиса помогли Энистон справиться с давней аэрофобией, что сблизило их еще сильнее. Впрочем, ни сама актриса, ни ее окружение пока официально не подтверждают роман.

Напомним, весной Дженнифер Энистон стала жертвой нападения психически неуравновешенного фаната, который протаранил ворота ее дома в Лос-Анджелесе. Тогда экс-избранник актрисы Брэд Питт предложил ей временно переехать к нему. Однако, по слухам, актриса предпочла оставить прошлое в прошлом и направилась в отпуск в компании Кертиса.

Кто такой Джим Кертис? Это не только гипнолог, но и медийный инфлюенсер, выстроивший карьеру на теме самопомощи, любви к себе и преодоления травм. В его аккаунтах – десятки тысяч подписчиков, вдохновляющие цитаты и предложения "открыть сердце настоящей любви". Многие называют его типичным представителем "психологов новой волны".