Бейонсе вышла на сцену в костюме цветов российского триколора

На недавнем выступлении в Вашингтоне американская певица Бейонсе вышла на сцену в наряде, расцветка которого моментально привлекла внимание русскоязычных пользователей соцсетей. Боди с бахромой и стразами, украшенное белыми, синими и красными вставками, сапоги и перчатки в тон – все это напомнило российский триколор, пусть и задумывалось, по словам западных источников, как отсылка к американскому флагу в честь Дня национального флага США.

Наряд был представлен 7 июля в рамках гастрольного тура Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour. Образ для певицы создал дизайнер Эли Сааб. Однако публика в интернете восприняла его не как патриотический жест в адрес США, а как неожиданный реверанс в сторону России.





Русскоязычные комментаторы тут же отреагировали. В аккаунте певицы в соцсети под фото с концерта появилось множество реплик, начиная от саркастичных: "Где-то в углу плачет Шаман", до полушутливых: "Бейонсе Метьювна, ты к нам?" и "Мы русские, с нами Бейонсе".

А вот музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что выбор сценического костюма мог быть не случайным. В условиях напряженной международной повестки даже визуальные намеки приобретают политический вес. Как отметил эксперт в беседе с "Постньюс", Бейонсе таким образом просто использует визуальные символы, чтобы быть на слуху и собирать охваты. Не исключено, что за этим стоит тонкий расчет – ведь любой жест может стать частью стратегии формирования имиджа, особенно в цифровую эпоху.