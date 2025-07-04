Евгения Медведева подтвердила роман с танцором Ильдаром Гайнутдиновым

Фигуристка Евгения Медведева поделилась с подписчиками радостной новостью – ее сердце вновь занято. Поводом для обсуждения стали свежие черно-белые снимки, опубликованные в социальных сетях спортсменки и танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара обнимается на фото, а подписями к ним стала фраза "Через танец в жизнь", которая дала понять: между ними больше, чем просто дружба.

Гайнутдинов – один из самых ярких представителей современной танцевальной сцены. Он является солистом театра Todes Аллы Духовой, выступал на сцене Большого театра и принимал участие в модных кампаниях мировых брендов, включая Adidas и Lacoste. Кроме того, он известен широкой публике по телешоу "Звездные танцы", где ранее выступал в паре с Медведевой.

Новость о новых отношениях появилась спустя несколько месяцев после расставания Евгении с ее предыдущим избранником, фигуристом Дмитрием Чигиревым. Их роман продлился около двух лет и завершился осенью 2024 года. Поклонники до сих пор вспоминают, как тепло Медведева говорила о Чигиреве в интервью, называя его своей опорой в сложные периоды.

Тем не менее, новые отношения спортсменки вызвали живой отклик у подписчиков: в комментариях под снимками уже десятки поздравлений. Некоторые отметили, что Ильдар Гайнутдинов внешне напоминает бывшего Евгении Медведевой.