Звезда "Слово пацана" Леон Кемстач: "Тусовки меня не интересуют"

В Сочи продолжается VI семейный образовательный форум Леонида Агутина. В городе-курорте музыкант собрал и мэтров, и молодых звезд. Среди них Леон Кемстач, которого все узнали после нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". За роль Андрея "Пальто" он даже получил приз "Актерский прорыв года". Корреспондент "Клео.ру" поговорил с Леоном.

– Не устали, что вас в обычной жизни люди называют по имени вашего экранного персонажа – Андреем "Пальто", порой не зная реального?

– "Слово пацана" – это не единственная (еще играл пацана у ворот в комедии Антона Богданова "Нормальный только я". – Прим. ред.) у меня, но самая яркая на сегодняшний день картина. Поэтому я понимаю такую реакцию людей на меня и моего персонажа. Но скоро, надеюсь, будет много разных других работ.

– Будете учиться на актера – получать профессиональное образование?

– Пока нет. Сейчас почти уже поступил в университет – на бизнес, менеджмент и маркетинг.

Пока мой молодой мозг, который хорошо впитывает всю информацию, требует какой-то основательной профессии, вот и выбрал такую. А актером я всегда стать успею.

– 1 августа вам исполнится 17 лет. Уже думали, как отметите день рождения?

– Все дни думаю о том, как бы я отпраздновал. Наверное, соберусь с друзьями где-то в ресторане. Главный подарок для меня – присутствие рядом тех, кто мне важен и дорог. Много близких ребят живет в других странах, поэтому будет здорово, если они все приедут. Что же касается материальных вещей, подарков, то, наверное, ничего особенно мне не нужно.

– У вас такой возраст, когда людям часто хочется тусоваться, развлекаться!

– Меня это не интересует, куда больше волнует развитие карьеры.

Думаю, что надо сначала всего добиться, чтобы у тебя было свободное время, и лишь тогда идти, куда хочешь. Поэтому для меня очень важна учеба и качественное образование, которое поможет двигаться вперед.