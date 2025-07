Стинг поддержал переиздание 20-летнего музыкального альбома группы "Тату"

После громкого анонса о воссоединении Юлии Волковой и Лены Катиной поклонников "Тату" ждет еще один сюрприз. Американский лейбл Interscope Records объявил о переиздании второго англоязычного альбома группы Dangerous and Moving, которому в этом году исполняется 20 лет.

Пластинка, впервые вышедшая в 2005 году, станет доступна в обновленном мастерингe на двойном виниле в ярком желтом цвете. Юбилейный релиз включает 24 трека, среди которых девять русскоязычных версий, редкие ремиксы и бонусные инструментальные композиции. В коллекционный комплект также войдет литография с изображением Лены и Юлии.

Dangerous and Moving принес дуэту один из главных хитов – All About Us, а также композиции Gomenasai, Perfect Enemy, Divine и Friend or Foe, в записи которой на бас-гитаре принял участие сам Стинг. Музыкант не только был сопродюсером одной из ключевых песен альбома, но и поддержал анонс переиздания, отметив в соцсетях Лену Катину.

Переиздание приурочено к юбилею и совпало с возобновлением концертной деятельности "Тату". Для поклонников это не просто музыкальное событие, а часть масштабного возвращения культового коллектива, чьи хиты остаются популярными по всему миру и спустя два десятилетия.