Умер нидерландский и российский медиаменеджер Дерк Сауэр

31 июля 2025 года на 73-м году жизни ушел из жизни Дерк Сауэр – один из самых заметных медиаменеджеров, связавших судьбу сразу с двумя странами: Нидерландами и Россией. Причиной его смерти стали тяжелые травмы, полученные в июне этого года в результате несчастного случая на парусной яхте в Греции. Несмотря на усилия врачей в Афинах и Амстердаме, восстановить здоровье не удалось.

Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году и с юности отличался стремлением к переменам: еще подростком он активно участвовал в протестных движениях, увлекался марксистскими идеями и даже принимал участие в подпольной деятельности. Однако уже в молодости его главным инструментом влияния стало слово – так началась журналистская карьера, которую позже Сауэр превратил в крупный бизнес.

В 1989 году он переехал в Москву, где вместе с супругой Эллен Вербек запустил глянцевый журнал Moscow Magazine, а спустя три года основал один из крупнейших частных медиахолдингов в стране – Independent Media. Под его руководством на российском рынке появились локальные версии мировых брендов, включая Playboy, Esquire, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Кроме того, Сауэр стоял у истоков создания газет The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и "Ведомости".

Также медиаменеджер участвовал в развитии голландских СМИ, занимал руководящие должности в издательствах, а также стоял у руля одного из крупнейших европейских фестивалей документального кино. Даже после продажи своего издательского бизнеса в 2005 году за сотни миллионов евро, Сауэр не ушел. Он продолжал инвестировать в новые проекты, включая независимые медиа, и не прекращал публиковаться – его колонки выходили в Het Parool до последнего месяца жизни.

После 2012 года Сауэр вновь вернулся в Россию по приглашению Михаила Прохорова, возглавив медиагруппу РБК. Однако уже в 2015-м он покинул пост, позже вновь стал владельцем The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), а после начала спецоперации на Украине в 2022 году был окончательно покинул Россию и обосновался в Нидерландах.