Ники Минаж оценила опасный трюк Насти Ивлеевой

Бурный всплеск популярности старого клипа Ники Минаж обернулся новым вирусным трендом в TikTok. Сцена из клипа 2013 года, в которой певица демонстрирует завораживающий баланс на шпильках у бассейна, вдохновила пользователей на собственные подвиги. В ответ в Сети появилось множество роликов, где блогеры воссоздают этот эффектный момент – соблюдают равновесие, стоя на нестабильных предметах.

Среди тех, кто решил не остаться в стороне, оказалась и Настя Ивлеева. Экс-ведущая "Орла и решки", пережившая резкую волну критики после печально известной "почти голой" вечеринки, сделала удачную попытку заявить о себе. Она появилась в TikTok с эффектным роликом, который за считанные дни собрал более шести миллионов просмотров и миллион лайков.

В видео Настя, облаченная в черный наряд и классические лодочки, балансирует на странной конструкции из кастрюль и термоса, сидя в характерной позе с книгой в руках. На первый взгляд композиция кажется нестабильной, но именно в этом и заключается эффект – зритель не может отвести глаз.





Вскоре ролик привлек внимание самой Ники Минаж. Мировая звезда сделала репост публикации, тем самым дав челленджу благословение. Сама Настя Ивлеева отреагировала с юмором. "Ники Минаж, репост! Если читаешь, спасибо! Ну а вам спасибо за миллион лайков! Настюшка на базе, если никто не понял", – написала знаменитость в личном блоге.