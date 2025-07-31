Костенко намекнула на пятую беременность после слухов об измене Тарасова

Модель и мама четверых детей Анастасия Костенко намекнула на пятую беременность после слухов об измене Дмитрия Тарасова. Девушка выложила в своем блоге видео, в котором просит Бога дать ей знак свыше. Следом идет кадр с дорожным знаком реки "Рожайка".

"Ни слова больше", – написала под роликом Анастасия. "Ура!" – отреагировал в комментариях Дмитрий.





Между тем, вчера в Сети появились слухи о том, что Тарасов отправился в командировку в Сочи и там пытался ухаживать за двумя моделями. Сами девушки, Кристина Смит и Наталья Свистунова, выложили в соцсетях скриншот переписки, в которой Дмитрий просит у них номер телефона. Сам футболист новую волну слухов о неверности пока не комментировал.

Многие ждали реакции Анастасии на происходящее. Однако супруги, судя по всему, решили все вопросы внутри семьи и не стали выносить проблемы на публику.



Напомним, роман Тарасова и Костенко в свое время тоже сопровождался скандалом. Считается, что модель и футболист начали встречаться, когда тот еще был в браке с Ольгой Бузовой. Однако пара уверяет, что отношения начались только после развода.



Модель и футболист в браке больше семи лет и воспитывают четверых детей. Супруги не скрывают, что планируют еще наследников.