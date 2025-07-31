Миллиардер выкупил первый альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

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Бизнесмен считает, что треки артиста романтизируют опасный образ жизни. Сам Гуф пока не комментировал новость.

Российский предприниматель Игорь Рыбаков, входящий в список Forbes, приобрел права на культовый дебютный альбом рэпера Гуфа "Город дорог" – и намерен полностью удалить его из Сети. Причина, по словам бизнесмена, – попытка остановить романтизацию опасного образа жизни, который, как он утверждает, однажды едва не разрушил его собственную судьбу.

Альбом, вышедший в 2007 году, был знаковым для целого поколения. Его тексты рассказывали о ночных улицах, уличной философии и жизни "без тормозов" – именно этим он и зацепил слушателей.

Рыбаков признался, что когда-то сам жил в таком ритме – злоупотреблял спиртным, развлекался и находился на грани краха.

"Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок", – поделился миллиардер.

Сделка с продюсером и гендиректором лейбла "Монолит Рекордс" Антоном Прониным обошлась предпринимателю в 95 000 000 рублей. При этом Пронин отметил, что все деньги будут направлены на поддержку реабилитационного центра для людей с зависимостями.

Удаление "Города дорог" с платформ Рыбаков назвал "подарком всем русскоязычным людям", выразив надежду, что его поступок поможет кому-то избежать ошибок прошлого.

Решение бизнесмена вызвало оживленные споры в соцсетях: одни считают его поступок благородным, другие – вмешательством в музыкальную историю.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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