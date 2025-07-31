Ношеный носок Майкла Джексона продали на аукционе за полмиллиона рублей

На днях во Франции был продан весьма необычный лот – сценический носок Майкла Джексона. Тот самый, в котором артист продемонстрировал легендарную лунную походку под Billie Jean в Ницце летом 1997 года. Вещь, расшитая кристаллами и хранящая отпечаток музыкальной эпохи, ушла с молотка за 6200 евро – это почти 600 тысяч рублей.

Носок, как оказалось, нашел один из техников сцены, который работал в тот вечер. Работник разбирал оборудование и обнаружил аксессуар Джексона. Казалось бы, просто забытая деталь гардероба. Но в мире поп-культуры даже один носок может стать культовым артефактом – особенно если его носил поп-король.





Первоначально лот оценили скромно – всего в 2500 евро. Однако интерес со стороны коллекционеров быстро разогрел торги. Не последнюю роль сыграл и визуальный эффект: сверкающие кристаллы были хорошо заметны во время выступления певца и сразу узнаваемы фанатами.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда личные вещи короля сцены уходят с аукциона за внушительные суммы. Так, год назад шляпа, в которой звезда впервые продемонстрировал миру лунную походку в 1983 году, была пристроена в Париже за внушительные 77 тысяч евро, что по нынешнему курсу почти 7,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что первую сумку Джейн Биркин Hermès Birkin продали с молотка за баснословные 8,6 млн евро.