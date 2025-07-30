Настя Ивлеева неожиданно поздравила Иду Галич с рождением дочери после конфликта

Бывшая подруга Иды Галич, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, впервые за долгое время публично обратилась к коллеге – и повод оказался более чем личным: у 35-летней знаменитости родилась дочь. Несмотря на многолетний конфликт и полное прекращение общения, бывшая ведущая шоу "Орел и решка" не осталась в стороне от важного события и обратилась к экс-подруге с теплым поздравлением в телеграм-канале "Настежь".

"Ну как тут сдержаться. Ида, поздравляем с рождением дочери. Это абсолютное чудо и перед ним никто не в силах устоять, даже бывшие! Искренне радуемся. Будьте здоровы", – написала Ивлеева.

Ида Галич стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет в московской клинике, роды проходили при участии партнера блогерши, бизнесмена Олега Ледвича. Это первый совместный ребенок пары: у телезвезды уже есть сын от первого брака, у ее избранника – дочь от прошлых отношений.

Поздравление от Ивлеевой, с которой Иду связывает непростое прошлое, стало неожиданностью даже для самых внимательных поклонников. Некогда близкие подруги и партнерши по ранним интернет-проектам в последние годы не просто не общались – в публичном поле между ними периодически звучали взаимные упреки, обвинения и язвительные ремарки.

Их дружба разрушилась на фоне конкуренции и личных разногласий, усугубленных скандалом вокруг "почти голой" вечеринки, после которой Ивлеева фактически выпала из публичной повестки. Галич не поддержала экс-подругу в тот период, напротив – раскритиковала ее решения и поведение. С тех пор они избегали даже упоминаний друг о друге.

Тем временем обе медийные фигуры идут своими путями. Ида Галич продолжает активно развивать карьеру: ведет шоу, выходит в эфиры, остается востребованной на телевидении и в digital-среде. Настя Ивлеева же за последние два года кардинально изменила образ жизни: после "отмены" она вышла замуж за телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака, переехала в деревню и готовит релиз сельского реалити-шоу "Чегеря".