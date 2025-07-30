Дмитрия Хрусталева сняли с рейса в Калининграде из-за неадекватного поведения

Шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса Калининград – Москва за неадекватное поведение на борту самолета. По информации телеграм-канала "Поток", инцидент произошел 30 июля и стал причиной серьезной задержки вылета.

Как сообщается, Хрусталев прибыл на борт рейса авиакомпании "Россия" в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на билет в бизнес-класс и закрепленное за ним место 1А, артист отказался соблюдать посадочные правила. Он грубил стюардессам, мешал пассажирам, включая семьи с детьми, и сел на чужое место, требуя "сопровождения" и проявляя агрессию. В какой-то момент конфликт вышел из-под контроля – и бортпроводники приняли решение о его высадке.

Экипаж вызвал сотрудников полиции, которые уже ожидали Хрусталева у трапа. Из-за происшествия рейс задержался более чем на три часа, вызвав недовольство других пассажиров.

По неофициальной информации, Дмитрий Хрусталев прилетел в Калининград, чтобы вести мероприятие "Голосящий КиВиН" – крупный фестиваль КВН, традиционно собирающий множество артистов и зрителей. Однако обратный путь обернулся для комика публичным фиаско.