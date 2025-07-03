Дочь Тимати отреагировала на беременность новой невесты отца

11-летняя Алиса, наследница исполнителя Тимати и модели Алены Шишковой, с радостью восприняла новость о том, что вскоре у нее будет еще один брат или сестра. Девочка спокойно отреагировала на известие о беременности новой возлюбленной ее папы – 31-летней Валентины Ивановой.

"Положительно, хорошо (реагирует. – Прим. ред.). Она рада любому (ребенку. – Прим. ред.) – девочке и мальчику", – рассказала Шишкова.

Напомним, для Тимати это будет уже третий ребенок. Отношения с Валентиной Ивановой рэпер не скрывает: пара часто появляется вместе на светских мероприятиях и отдыхает за границей.





Алиса – старшая наследница артиста. Несмотря на плотный график звездных родителей, девочка активно развивается: учит иностранные языки, занимается актерским мастерством, а недавно дебютировала на съемочной площадке, сыграв в сериале с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.





К слову, появление младших братьев и сестер – тема в жизни Алисы не новая. Напомним, в 2019 году у Тимати родился сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. В тот период бабушка девочки, Симона Юнусова, делилась в соцсетях, что Алиса тяжело переживала внимание отца к новому малышу. Сейчас же, похоже, девочка подросла и готова с радостью встретить нового члена семьи.



Сама Валентина пока не комментирует свое положение, но, по слухам, будущая мама уже находится на втором триместре. Пара не раскрывает ни срок беременности, ни пол будущего малыша. Однако, инсайдер из окружения пары все же намекнул, кто будет у рэпера и модели – сын или дочь.

