Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

Тимати снова готовится к роли папы – на этот раз вместе с возлюбленной Валентиной Ивановой. Накануне стал известен и пол малыша. Как рассказал инсайдер из окружения пары, рэпер и модель ждут девочку.

Будущая мама, несмотря на интересное положение, не спешит замедлять темп жизни. Валентина активно путешествует, делится снимками из поездок и выглядит по-настоящему сияющей. Правда, беременность все же вносит свои коррективы.

"У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают, – жалуется модель в блоге. – Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом".

Недавно Иванова устроила шопинг-марафон по детским бутикам и опубликовала фото с одеждой для малышей. Подписчики тут же начали гадать: кто же будет – мальчик или девочка? Однако к однозначному ответу так и не пришли. Теперь же стало известно, что у пары будет дочь.



У Тимати уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Ни с одной из бывших возлюбленных артист так и не узаконил отношения. Более того, оба романа закончились вскоре после рождения детей. Поэтому новый союз с Валентиной вызывает у поклонников особый интерес: неужели именно она станет "той самой"?





Валентина, к слову, быстро нашла общий язык с мамой рэпера Симоной Юнусовой, которая известна своей требовательностью к избранницам сына. По словам близких, именно Валя стала первой девушкой, которую Симона действительно одобрила.



В начале года модель подогрела слухи о возможной помолвке, опубликовав фото с внушительным кольцом и неоднозначной подписью "я сказала "нет". Однако официального подтверждения свадьбы не последовало – по крайней мере пока.



Тем не менее сам Тимати в интервью дал понять, что настроен серьезно и намерен "все сделать правильно". Он заявил, что до этого не женился, так как хочет найти избранницу одну и на всю жизнь – разводы в планы артиста не входят.

Ранее сообщалось, что Тимати и экс-возлюбленную Анастасию Решетову заметили вместе в Абу-Даби.