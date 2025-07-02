Присяжные вынесли частичный вердикт по делу Пи Дидди

В федеральном суде Манхэттена присяжные уже вынесли вердикт по четырём из пяти пунктов обвинения против рэпера и медиамагната Шона Комбса (Пи Дидди). Однако именно по ключевому пункту – предполагаемой организации преступной схемы – участники заседания пока не пришли к единому мнению.

Суть уже рассмотренных обвинений сводится к преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией: Комбсу вменяют торговлю людьми с применением принуждения, а также перевозку жертв для занятия проституцией. Эти эпизоды, по версии следствия, происходили в течение многих лет и включали участие как самого обвиняемого, так и его ближайшего окружения. Источники сообщают, что одними из главных свидетелей выступили бывшая возлюбленная артиста Кэсси Вентура, а также мужчина, в прошлом нанятый для участия в интимных сценах на закрытых вечеринках.

Присяжные, состоящие из восьми мужчин и четырех женщин, обсуждали материал дела более 12 часов. По итогам – четыре признанных обвинения. По ним Пи Дидди может получить до 20 лет тюрьмы за каждый эпизод, а по некоторым статьям – пожизненное заключение. Однако окончательный срок будет определен лишь после рассмотрения оставшегося пункта обвинения.

Наиболее серьезный вопрос касается предполагаемого сговора и создания преступного предприятия, с использованием закона RICO. Прокуроры утверждают, что Комбс и его приближенные не просто участвовали в отдельных правонарушениях, но действовали как организованная группа с отлаженной схемой принуждения, шантажа, перевозки, и даже применения насилия. Если этот пункт будет признан обоснованным, Пи Дидди может получить максимальное наказание – пожизненное заключение.

Несмотря на давление и общественный резонанс, артист не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Его адвокаты ищут возможности для пересмотра стратегии, а судья заявил, что не примет частичный вердикт, и предложил присяжным продолжить обсуждение. Окончательное решение по пятому пункту ожидается в ближайшие дни.