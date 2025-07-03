Жертва P.Diddy Кэсси Вентура отреагировала на оправдание рэпера по самым тяжелым статьям

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Рэпера арестовали осенью прошлого года. Кесси Вентура была первой, кто обвинил Дидди в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.

После того как 54-летний продюсер P. Diddy (Шон Комбс) был признан виновным в перевозке людей для занятия проституцией, его бывшая возлюбленная – певица и актриса Кэсси Вентура – впервые прокомментировала итоги громкого судебного процесса.

Именно с ее обвинений в адрес Комбса началось одно из самых резонансных дел шоу-бизнеса последних лет. В ноябре 2023 года Кэсси подала иск, обвинив продюсера в систематическом насилии, включая эпизод из 2016 года, когда, по ее словам, он избил ее в гостинице в Лос-Анджелесе. Тогда артистка согласилась на молчание в обмен на компенсацию, но спустя годы решила заговорить – и стала триггером масштабного расследования.

Пи Дидди. Фото: Legion-Media

Хотя суд оправдал Пи Дидди по части наиболее тяжелых обвинений, в том числе торговли людьми и рэкета, присяжные все же признали его виновным по двум эпизодам, связанным с вовлечением женщин в проституцию. По этим статьям Комбсу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Через своего адвоката Кэсси заявила, что чувствует облегчение.

"Она рада, что правда наконец услышана, и благодарна, что ее история стала поводом для реальных последствий", – отметил юрист певицы.

За свою решимость и открытость Кэсси уже называют голосом перемен в индустрии, где долгое время царила культура молчания. Ее адвокат подчеркнул, что именно смелость певицы сделала возможным вынесение обвинительного приговора, несмотря на сложность дела.

Пи Дидди. Фото: Legion-Media

Сама Кэсси, по словам близких, сейчас сосредоточена на семье. Недавно она стала мамой в третий раз, родив сына от своего мужа, фитнес-тренера Алекса Файна. 

Между тем адвокаты P. Diddy подали прошение об освобождении под залог в размере миллиона долларов, но суд отклонил ходатайство.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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