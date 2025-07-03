Жертва P.Diddy Кэсси Вентура отреагировала на оправдание рэпера по самым тяжелым статьям

После того как 54-летний продюсер P. Diddy (Шон Комбс) был признан виновным в перевозке людей для занятия проституцией, его бывшая возлюбленная – певица и актриса Кэсси Вентура – впервые прокомментировала итоги громкого судебного процесса.

Именно с ее обвинений в адрес Комбса началось одно из самых резонансных дел шоу-бизнеса последних лет. В ноябре 2023 года Кэсси подала иск, обвинив продюсера в систематическом насилии, включая эпизод из 2016 года, когда, по ее словам, он избил ее в гостинице в Лос-Анджелесе. Тогда артистка согласилась на молчание в обмен на компенсацию, но спустя годы решила заговорить – и стала триггером масштабного расследования.





Хотя суд оправдал Пи Дидди по части наиболее тяжелых обвинений, в том числе торговли людьми и рэкета, присяжные все же признали его виновным по двум эпизодам, связанным с вовлечением женщин в проституцию. По этим статьям Комбсу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Через своего адвоката Кэсси заявила, что чувствует облегчение.

"Она рада, что правда наконец услышана, и благодарна, что ее история стала поводом для реальных последствий", – отметил юрист певицы.

За свою решимость и открытость Кэсси уже называют голосом перемен в индустрии, где долгое время царила культура молчания. Ее адвокат подчеркнул, что именно смелость певицы сделала возможным вынесение обвинительного приговора, несмотря на сложность дела.





Сама Кэсси, по словам близких, сейчас сосредоточена на семье. Недавно она стала мамой в третий раз, родив сына от своего мужа, фитнес-тренера Алекса Файна.

Между тем адвокаты P. Diddy подали прошение об освобождении под залог в размере миллиона долларов, но суд отклонил ходатайство.