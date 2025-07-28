На молодую жену Андрея Макаревича* напала тигровая акула

Отдых на море для Андрея Макаревича* и его жены Эйнат Кляйн едва не обернулся трагедией. Во время очередного подводного погружения на супругу музыканта напала тигровая акула. К счастью, все закончилось благополучно – но этот момент пара запомнит навсегда.

Андрей Макаревич*, которому сейчас 71 год, уже много лет увлекается дайвингом и, как признался сам, не раз сталкивался с морскими хищниками. Но на этот раз все вышло из-под контроля. Во время одного из совместных погружений в сопровождении инструкторов рядом с Эйнат появилась огромная тигровая акула. Длина хищницы достигала трех с половиной метров, и она неожиданно атаковала.

Макаревич* рассказал, что акула укусила кислородный баллон за спиной Эйнат. Буквально несколько сантиметров – и укус пришелся бы по спине. Сама Кляйн, к счастью, не пострадала.

"По счастью, тяпнула за кислородный баллон. Если бы она тяпнула чуть ниже, то пополам бы девочку перекусила", – позже признался сам Макаревич*.

Музыкант не скрывает: в этот момент он замер от ужаса и не смог сразу прийти в себя. По его словам, в действие вступили дайв-гиды, которые и отогнали хищницу. После возвращения на сушу пара нашла зуб акулы – и из него Эйнат сделала себе кольцо на память.





Этот случай стал поворотным для пары – теперь к дайвингу они подходят с большей осторожностью, рассказал лидер рок-группы "Машина времени". Макаревич* также поделился советом с теми, кто мечтает познакомиться с подводным миром: нужно уметь понимать поведение акул и улавливать их "язык тела". А главное – не бояться. Хищники чувствуют страх, и именно на испуганных чаще нападают, рассказал он.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* собирается перезапустить программу "Смак".

*Признан иностранным агентом в РФ.