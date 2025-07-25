Ольга Бузова: "Всегда шла к звездам через тернии и слезы"

Как угодно можно относиться к Ольге Бузовой, но ясно одно – упорства и трудолюбия ей не занимать. Она поет, ведет концерты и телешоу, играет в театре, пробует себя в бизнесе. Корреспондент женского журнала Клео.ру спросил у самой обсуждаемой звезды страны, когда и как она все успевает.

– Ольга, считается, что свое будущее, характер и привычки мы формируем еще в детстве. Какой вы себя помните, скажем, в школе?

– Я была очень примерной, прилежной, старательной ученицей – девочкой, которая мечтала, чтобы ее всегда хвалили. У меня не все, правда, получалось. К тому же, все одноклассники были старше меня на два года. Просто мама решили, что я гений, и отправила меня в школу в пять лет. В первом классе всем было по семь годиков, а мне – пять. Я не понимала, почему "Жи" и "Ши" надо писать с "И", хотя там слышится "Ы". И вот, видимо, с детства и проявилось мое желание стараться.

Всегда шла к звездам через тернии и слезы. А многие мои хорошие оценки были именно благодаря моей усидчивости – я не бросала дело на полпути. Единственные же замечания в дневнике были по поводу моего внешнего вида.

– Прилежной и обязательной вас знают и в шоу-бизнесе!

– Я пунктуальная, никогда не опаздываю, я ответственная, всегда выбираю людей, о которых забочусь больше, чем о себе, и думаю об их комфорте. Но при этом за внешний вид меня, как и в школе, сейчас порой ругают. Правда, я на такую критику, как и в 13 лет, так и сейчас, закрываю глаза – выбираю себя и делаю только то, что мне нравится.





– Люди, которые вас не знают, позволяют себе критиковать не только ваш внешний вид, но и интеллектуальные способности, хотя вы – умный человек с классическим университетским образованием!

– Когда я поступала на Геофак в СПбГУ, то получила "пять" по литературе, "пять" по географии и "четыре" по высшей математике. А сочинение писала по Достоевскому на тему "Тварь ли я дрожащая или право имею".

– Вы, мне кажется, давно всем доказали, что имеете право быть в шоу-бизнесе!

– В будущем году исполнится десять лет моей музыкальной карьере – готовлюсь к юбилею. Да и к личному юбилею – тоже (20 января 2026 года исполнится 40 лет. – Прим. ред.). Много планов, желания развиваться, творить, удивлять своих людей и удивляться самой, наслаждаться каждым днем жизни.

– А где ваше место силы, где отдыхаете от звездной жизни?

– Это мой дом, местоположение которого я никому не сообщаю, не делаю оттуда контента для соцсетей. Обожаю вид, который открывается у меня из окна!.. Правда, этот дом я редко посещаю, особенно в этом году. Но я не жалуюсь – это мой выбор, поскольку безумно люблю свою работу. Когда же оказываюсь дома, то наслаждаюсь закатами и рассветами, читаю книги, смотрю фильмы.

Например, у меня есть личный закон: не брать телефон в руки, пока не выйду из дома. Как только захожу домой, то стараюсь заканчивать все рабочие моменты.

– Какая вы по ту сторону рампы, без вспышек и софитов?

– Очень собранная. У меня с собой есть всегда все "на всякий случай" – вплоть до иголки с ниткой. А вдруг что-то порвется?! Всегда беру с собой на выступления запасной – "страховочный" костюм и несколько пар обуви. Я человек, который не выбрасывает ни один пакет и имеет отдельный "пакет для пакетов". Еще всегда собираюсь с вечера, утром же все перепроверяю.





– У вас все есть поклонники, известность, достаток. Осталась какая-то мечта?

– Самое дорогое не купишь за деньги. Самое желаемое не можешь приобрести "по щучьему велению". Самое драгоценное не всегда происходит, когда ты этого хочешь.

Моя самая большая мечта – чтобы все были живы и здоровы. А еще – чтобы у меня была большая семья и большая любовь, благодаря которой появятся дети.