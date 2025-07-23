Роман Костомаров стал крестным дочери Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова рассказала, что они с Ильей Авербухом уже крестили дочь Лию. Причем крестным отцом малышки стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. До этого актриса тщательно оберегала эту часть семейной жизни от внимания публики. Но на днях в своем блоге она опубликовала редкий снимок с крестным и его семьей – на фото запечатлены Лиза, Илья, Роман, его супруга Оксана Домнина и Лия.

"Лиечку приехал Крестный проведать с прекрасной Оксаной и детками", – написала Арзамасова под фото.

Напомним, что дочь Лия появилась на свет в августе прошлого года. Первое время актриса не афишировала беременность и сохраняла приватность – вплоть до тех пор, пока изменения во внешности не стали очевидны. Тогда Арзамасова опубликовала трогательное видео, в котором подтвердила счастливую новость. Имя девочки выбрали символичное: в нем слились имена Лизы и Ильи.



А накануне вокруг семьи разгорелся скандал после того, как Авербух дал интервью Ксении Собчак. Фигурист рассказывал историю знакомства со своей женой. На тот момент актрисе было всего 15 лет. В беседе с журналисткой он назвал Лизу "женщиной, у которой уже все было", что вызвало шквал негодования среди зрителей. После Авербух публично извинился за свои слова.

