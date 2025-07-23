Поклонники Джастина Тимберлейка ушли с концерта на фестивале Electric Castle

Фанаты заявили, что артист практически не поет на выступлениях. По Сети распространяются видео, на которых Джастин Тимберлейк просто кладет микрофон на сцену.
Джастин Тимберлейк разозлил поклонников невовлеченностью на своих концертах. Сейчас артист активно гастролирует по Европе с масштабным туром, но вместо оваций получает волну критики в соцсетях.
Поводом для негодования стало его выступление в Румынии на фестивале Electric Castle, где Тимберлейк выступал в статусе хедлайнера. Как рассказала одна из зрительниц в вирусном TikTok-видео, концерт начался с большого опоздания – поклонникам пришлось ждать под проливным дождем более часа. А когда певец все же вышел на сцену, то из-за темных очков, куртки и бейсболки зрители так и не увидели ни лица кумира, ни эмоций.
Но больше всего разочаровал сам перформанс. По словам фанатов, Джастин исполняет лишь 20% песен, остальное просит петь зал. "Это просто караоке, а не концерт", – пишут поклонники в комментариях. Зрители также жалуются на отсутствие энергии, минимальное взаимодействие с публикой и общее ощущение, что звезда "на автопилоте".
На других концертах тура ситуация, судя по отзывам, мало чем отличается. Люди уходят прямо во время выступлений, называя шоу "сырым" и "бессмысленным". В видео, которое набирает популярность, девушка даже признается: ушла с концерта, чтобы пойти домой… спать.
Ни сам Тимберлейк, ни его команда пока не давали никаких комментариев по поводу набирающего обороты скандала.