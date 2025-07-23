Поклонники Джастина Тимберлейка ушли с концерта на фестивале Electric Castle

Джастин Тимберлейк разозлил поклонников невовлеченностью на своих концертах. Сейчас артист активно гастролирует по Европе с масштабным туром, но вместо оваций получает волну критики в соцсетях.

Поводом для негодования стало его выступление в Румынии на фестивале Electric Castle, где Тимберлейк выступал в статусе хедлайнера. Как рассказала одна из зрительниц в вирусном TikTok-видео, концерт начался с большого опоздания – поклонникам пришлось ждать под проливным дождем более часа. А когда певец все же вышел на сцену, то из-за темных очков, куртки и бейсболки зрители так и не увидели ни лица кумира, ни эмоций.

Но больше всего разочаровал сам перформанс. По словам фанатов, Джастин исполняет лишь 20% песен, остальное просит петь зал. "Это просто караоке, а не концерт", – пишут поклонники в комментариях. Зрители также жалуются на отсутствие энергии, минимальное взаимодействие с публикой и общее ощущение, что звезда "на автопилоте".

На других концертах тура ситуация, судя по отзывам, мало чем отличается. Люди уходят прямо во время выступлений, называя шоу "сырым" и "бессмысленным". В видео, которое набирает популярность, девушка даже признается: ушла с концерта, чтобы пойти домой… спать.

Ни сам Тимберлейк, ни его команда пока не давали никаких комментариев по поводу набирающего обороты скандала.