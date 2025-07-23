Орландо Блум впервые рассказал о личной жизни после развода с Кэтти Перри

Орландо Блум впервые откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после расставания с Кэти Перри. В эксклюзивном интервью актер признался: сейчас его главная цель – быть для своих детей не идеалом, а живым, понимающим родителем.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и певица Кэти Перри расстались в июне после девяти лет отношений. У пары осталась общая дочь Дэйзи, которой недавно исполнилось четыре года. Также Орландо продолжает активно участвовать в жизни своего 14-летнего сына Флинна от бывшей супруги Миранды Керр.

"Думаю, моя задача как родителя сейчас – позволить детям расти, не мешая им. Не вставать на их пути, не позволять никому мешать. ", – признался Блум в подкасте The Oprah Podcast.

По его словам, он все больше старается не контролировать, а сопровождать своих детей, давать им свободу выбора и возможность развиваться в собственном темпе. При этом актер не скрывает: быть родителем – вызов, и справляться с ним помогают знания психологии.

48-летний Блум начал глубже изучать поведенческие паттерны и влияние детских травм на взрослую жизнь. Теперь, даже когда эмоции зашкаливают, он учится делать паузу, "остывать" и только потом говорить.

После разрыва Орландо и Кэти сохранили дружеские отношения и продолжают вместе проводить время с дочерью. Недавно папарацци заметили их на отдыхе в Италии